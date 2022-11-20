Характеристики товара
Описание
Каркас: металл
Сиденье: массив дерева
Высота: 45 см
Глубина: 30 см
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина300 мм
- Длина1400 мм
Каркас: металл
Сиденье: массив дерева
Высота: 45 см
Глубина: 30 см
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Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
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