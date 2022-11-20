Характеристики товара
Описание
3-х местная скамья-глайдер горизонтально "парит" над поверхностью вперед-назад, а не качается. Ее легкое бесшумное раскачивание вперед-назад помогает полностью расслабиться. Система глайдер состоит из неподвижного основания-рамы и качающейся над ним скамьи. Скамья и основание соединяются между собой при помощи четырёх кронштейнов – подвесов маятникового типа. В основаниях каждого кронштейна вмонтировано 2 подшипника, которые обеспечивают бесшумное и плавное парение над поверхностью. Длина шарниров ограничивает амплитуду колебания. Пиковая нагрузка 250кг.
Материал: сосна
Вес: 22,23 кг
Высота: 1,05 см
Ширина: 81 см
Длина: 167,5 см
Упаковка (Д*Ш*В): 152х81х15 см
Упаковка (объем): 0,185 м3
Упаковка (вес): 22,70 кг
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Ширина810 мм
- Длина1675 мм
- Вес22,23 кг
- Материал каркасадерево