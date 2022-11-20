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Скамья-глайдер Стенхамн - фото 1

Скамья-глайдер Стенхамн

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Скамья-глайдер Розенборг 2-мест.

Характеристики товара

Описание

2-х местная скамья-глайдер горизонтально "парит" над поверхностью вперед-назад, а не качается. Ее легкое бесшумное раскачивание вперед-назад помогает полностью расслабиться. Система глайдер состоит из неподвижного основания-рамы и качающейся над ним скамьи. Скамья и основание соединяются между собой при помощи четырёх кронштейнов – подвесов маятникового типа. В основаниях каждого кронштейна вмонтировано 2 подшипника, которые обеспечивают бесшумное и плавное парение над поверхностью. Длина шарниров ограничивает амплитуду колебания. Пиковая нагрузка 200 кг.

Материал: сосна
Вес: 15,97 кг
Высота: 86,5 см
Ширина: 64,5 см
Длина: 112 см
Упаковка (Д*Ш*В): 109х66х16 см
Упаковка (объем): 0,115 м3
Упаковка (вес): 16,30 кг

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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Ширина645 мм
  • Длина1120 мм
  • Вес15,97 кг
  • Материал каркасадерево

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