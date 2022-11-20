Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина760 мм
- Глубина440 мм
- Материалметалл, велюр
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки8 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Винус NEW, пластиковый, черный
Стул Харизма NEW, пластиковый, белый
Стул Виота 217, Stone
Стул Меган велюр пыльно-синий
Стул Наполеон New золотой, пластиковый
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес