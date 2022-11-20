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Скамья Грианте малая, желтый - фото 1

Скамья Грианте малая, желтый

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Скамья Грианте малая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина760 мм
  • Глубина440 мм
  • Материалметалл, велюр
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки8 кг

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