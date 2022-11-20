Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина760 мм
- Глубина440 мм
- Материалметалл, велюр
- Цветжелтый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки8 кг
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Скамья Сеттл белый
Скамья Гастро
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-12
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес