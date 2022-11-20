Скамья Классика 1/2

14 оценок

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Скамья Классика 1/2

4.1
39 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Комплект Montero Set
Комплект Montero Set
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Комплект Montero Set

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота520 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес15.5 кг
  • Материал каркасаМДФ, дерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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