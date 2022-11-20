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          Фотография Скамья "Лидер 8" от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Скамья "Лидер 8"

          5
          Оптовая цена
          1 990 ₽
          При покупке от 10 штук
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          Скамья "Лидер 8"
          Скамья "Лидер 8"
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Длина - от 1800 до 2400 мм

          Столешница - ЛДСП

          Каркас - сталь

          Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
          1800 300 450 16 12.61990
          2000 300 450 16 13.6 2790
          2400 300 450 16 15.5 3390

          Варианты покрытия

          БелыйБелыйСерыйСерыйВишняВишняБукБукОрехОрехВенгеВенге

          Сделаем стол на заказ

          Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

          Индивидуальный заказ

          Скамья "Лидер 8" — выполненные заказы

          Скамья "Лидер 8", светло-вишневыйСкамья "Лидер 8", светло-вишневыйСкамья Лидер 8, 1200х300Скамья Лидер 8, 1200х300
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