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              Фотография Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

              Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем

              4.5
              Оптовая цена
              1 690 ₽
              При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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              Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем
              Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем
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              Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем

              4.5
              1690 ₽
              В корзинуКупить сейчас
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              Характеристики товара

              Основные характеристики

              Длина - от 1200 до 2400 мм

              Столешница - ЛДСП

              Каркас - сталь

              Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

              Скачать инструкцию по эксплуатации

              Варианты размеров

              Модель Длинамм Ширинамм Высотамм Толщина ЛДСПмм Вескг Оптовая цена
              2 ножки 1200 300 450 16 9.7 1990
              2 ножки 1500 300 450 16 11.2 2090
              3 ножки 1800 300 450 16 12.6 2390
              3 ножки 2000 300 450 16 13.6 2490
              3 ножки 2400 300 450 16 15.5 2590

              Сделаем стол на заказ

              Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

              Индивидуальный заказ

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              Скамья Лидер 8 с мягким сиденьем, Арш синий с огнеупорной пропиткой, каркас - золото
              Скамья Лидер 8 с мягким сиденьем, Арш синий с огнеупорной пропиткой, каркас - золотоСкамья Лидер 8 с мягким сиденьем, Арш синий с огнеупорной пропиткой, каркас - золотоСкамья Лидер 8 с мягким сиденьем, Арш синий с огнеупорной пропиткой, каркас - золото
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