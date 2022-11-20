Фотография Скамья Linda 3-х, белая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Скамья Linda 3-х, белая

4.8
Оптовая цена
19 580 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамья Linda 3-х, белая
Скамья Linda 3-х, белая
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Скамья Linda 3-х, белая

4.8
19580 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1560 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасасосна
  • Материал сиденьядерево
  • Цвет10

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