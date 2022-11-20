Фотография Скамья Linda 3-х, без покрытия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Скамья Linda 3-х, без покрытия

5
Оптовая цена
14 510 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Скамья Linda 3-х, без покрытия
Скамья Linda 3-х, без покрытия
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Скамья Linda 3-х, без покрытия

5
14510 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Скамья Linda 3-х, белая
Скамья Linda 3-х, белая
Следующий Скамья Lira, без покрытия
Скамья Lira, без покрытия

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1560 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасасосна
  • Материал сиденьядерево
  • Цвет4

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 350 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Настоящее фото товара Стул Лили Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Лили Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк красный патина
Настоящее фото товара Стол складной Aput, произведённого компанией ChiedoCover
1 950 ₽
Оптовая цена
4.1
Стол складной Aput
Настоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
4 790 ₽4 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Киви, велюр темно-коричневый
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
2 890 ₽
Оптовая цена
5
Мягкое стекло 1.8 мм - 1500x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Мягкое стекло 2.5 мм - 1500x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
2 290 ₽
Оптовая цена
5
Мягкое стекло 1.2 мм - 1800x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Мягкое стекло 1.8 мм - 1800x800
Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
5
Мягкое стекло 2.5 мм - 1800x800

Другие товары из раздела скамьи оптом

Настоящее фото товара Скамья Vita, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
14 310 ₽
Оптовая цена
4.1
Скамья Vita, без покрытия
Настоящее фото товара Скамья Vita трехместная, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
16 980 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья Vita трехместная, капучино
Настоящее фото товара Скамья Lira, белая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 560 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамья Lira, белая
Настоящее фото товара Скамья Linda двухместная, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
15 220 ₽
Оптовая цена
5
Скамья Linda двухместная, капучино
Настоящее фото товара Скамья Linda трехместная, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 760 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамья Linda трехместная, капучино
Настоящее фото товара Скамья Lira, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 370 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья Lira, капучино
Настоящее фото товара Скамейка садовая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
490 ₽
Оптовая цена
4.2
Скамейка садовая
Настоящее фото товара Скамейка пластиковая Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Скамейка пластиковая Стандарт
Настоящее фото товара Скамейка пластиковая Стандарт без спинки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Скамейка пластиковая Стандарт без спинки
Настоящее фото товара Скамейка пластиковая Стандарт без спинки, беж, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 990 ₽
Оптовая цена
5
Скамейка пластиковая Стандарт без спинки, беж