Фотография Скамья Lira, без покрытия от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Скамья Lira, без покрытия

4.6
Оптовая цена
18 680 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамья Lira, без покрытия
Скамья Lira, без покрытия
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Скамья Lira, без покрытия

4.6
18680 ₽
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Скамья Vita, без покрытия

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина1550 мм
  • Глубина730 мм
  • Материал каркасасосна
  • Материал сиденьядерево
  • Цвет4

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