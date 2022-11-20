Фотография Скамья Lira, капучино от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Скамья Lira, капучино

4.6
Оптовая цена
21 370 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамья Lira, капучино
Скамья Lira, капучино
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Скамья Lira, капучино

4.6
21370 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина1550 мм
  • Глубина730 мм
  • Материал каркасасосна
  • Материал сиденьядерево
  • Цвет9

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