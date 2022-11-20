Фотография Скамья Marta 3-х, орех от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Скамья Marta 3-х, орех

5
Оптовая цена
13 800 ₽
При покупке от 5 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Скамья Marta 3-х, орех
Скамья Marta 3-х, орех
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Скамья Marta 3-х, орех

5
13800 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1530 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасасосна
  • Материал сиденьядерево
  • Цвет4

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