Скамья Montero 3 seater bench

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья Montero 2 seater bench
Скамья Montero 2 seater bench
Следующий Стол Harmony
Скамья Montero 2 seater bench

Характеристики товара

Описание

Высота: 89,5 см

Ширина: 150 см

Глубина: 62 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты покрытия

Темный орехТемный орех
Дуб беленыйДуб беленый
Темный венгеТемный венге
БукБук
ВенгеВенге
ОрехОрех
Светлый дубСветлый дуб

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
8

Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас

Настоящее фото товара Стул Рамона, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Стул Рамона, темно-коричневый

Настоящее фото товара Кресло пластиковое красное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое красное

Настоящее фото товара Кресло пластиковое синее, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое синее

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Малахит, темно-зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Малахит, темно-зеленое

Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышкиНастоящее фото товара Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
12

Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки

Настенный светильник ОкулНастоящее фото товара Настенный светильник Окул, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
5

Настенный светильник Окул

Подстолье Double-ZНастоящее фото товара Подстолье Double-Z, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
5

Подстолье Double-Z

Другие товары из раздела

Стол Lima 160Настоящее фото товара Стол Lima 160, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена
11

Стол Lima 160

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветнойНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной

Стул Кьявари пластиковый NEW, золотойНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
5

Стул Борно черный

Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
11

Стул Борно серый

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый