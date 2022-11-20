Характеристики товара
Описание
Высота: 89,5 см
Ширина: 150 см
Глубина: 62 см
Высота: 89,5 см
Ширина: 150 см
Глубина: 62 см
Стул Лоикс, коричневое сиденье, черный каркас
Стул Рамона, темно-коричневый
Кресло пластиковое красное
Кресло пластиковое синее
Кресло пластиковое Малахит, темно-зеленое
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Настенный светильник Окул
Подстолье Double-Z
Стол Lima 160
Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной
Стул Кьявари пластиковый NEW, золотой
Стул Борно
Стул Борно зеленый
Стул Борно черный
Стул Борно серый
Стол складной Натали белый