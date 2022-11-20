Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 610 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 15,9 кг
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Скамья Парма 1/2
Скамья Парма 2/2
Скамья Парма 3
Скамья Парма 3/1
Скамья Классика 3
Скамья Классика 1/1
Диван с подлокотниками
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш