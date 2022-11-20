Скамья Парма 1/1
30 790 ₽
Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 610 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 15,7 кг
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