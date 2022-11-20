Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 610 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 17,9 кг
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Дания 25мм, гладкий каркас
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Скамья Парма 3
Скамья Парма 3/1
Скамья Классика 3
Скамья Классика 1/1
Скамья Классика 3/1
Скамья Лотос 3
Диван с подлокотниками
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш