Скамья Парма 2/2

6 оценок

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Скамья Парма 2/2

5
35 390 ₽
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Скамья Парма 1/2
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Скамья Парма 1/2

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 470 мм

Ширина: 740 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 19,8 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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