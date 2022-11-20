Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 740 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 19,8 кг
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Часы настенные 01057
Скамья Парма 3/1
Скамья Классика 3
Скамья Классика 1/1
Скамья Классика 3/1
Скамья Лотос 3
Диван Манчестер
Диван с подлокотниками
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш