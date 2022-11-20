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Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 1040 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 24,1 кг
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Каркас стула стальной, золотой
Скамья Классика 1/1
Скамья Классика 3/1
Скамья Лотос 3
Диван Манчестер
Диван Эдвард
Диван Мельбурн
Диван с подлокотниками
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш