Скамья Парма 3/2

15 оценок

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Скамья Парма 3/2

5
41 690 ₽
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Скамья Парма 3/1
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Скамья Парма 3/1

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 470 мм

Ширина: 1040 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 22,9 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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