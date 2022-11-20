Скамья Парма 3/2
41 690 ₽
Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 1040 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 22,9 кг
Каркас стула стальной, серебряный
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
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Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
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