Скамья Прима

11 оценок

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Скамья Прима

4.1
24 690 ₽
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Банкетка 07 ЧГН
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Банкетка 07 ЧГН

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 450 мм

Ширина: 600 мм

Глубина: 360 мм

Вес: 9,4 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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