Скамья Прима
24 690 ₽
Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 450 мм
Ширина: 600 мм
Глубина: 360 мм
Вес: 9,4 кг
Кресло офисное TopChairs Balance, черное
Кресло офисное TopChairs Harmony, черное
Кресло офисное TopChairs Benefit, черное
Кресло офисное TopChairs Junior, черное
Кресло офисное TopChairs Junior, синее
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Стул Гранд, розовый вельвет
Стул Оскар, вельвет оранжевый
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Скамья Парма 1/1
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