Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Скамья Браун, твид Estetica moonstone
Банкетка Vima
Каркас скамьи Дания
Скамья Лофт-1
Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза
Скамья прямая Сафира
Скамья прямая Тартус
Скамья прямая Тадмор
Скамья угловая Сафита
Скамья угловая Харем
Стол Лидер 7
Стол ОРИОН-3, D900
Стол ОРИОН-7, 1100x750
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000x1000
Стол ЛИРА-14, 1400x900
Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив
Стол Monzana
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес