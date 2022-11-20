Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Скамья Гастро
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-12
Скамья Лофт-12 Н
Скамья Лофт-12 М
Скамья Лофт-12 НМ
Скамья Сеттл серый
Скамья Сеттл зеленый
Скамья Сеттл черный
Скамья Аллея, 150 см
Стол Лидер 10, 1200x500
Стол Лидер 2, 1800x900, белый
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1200 x 900
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1600x1000
Стол ЛИРА-3, 1500x900
Стол Маунт, коричневый
Стол обеденный Марбург
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес