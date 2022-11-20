Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветсерый
Скамья Браун, твид Estetica moonstone
Банкетка Vima
Каркас скамьи Дания
Скамья Лофт-1
Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза
Скамья прямая Сафира
Скамья прямая Тартус
Скамья прямая Дерик
Скамья угловая Сафита
Скамья угловая Харем
Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный
Комплект мебели Кьявари
Стол Лидер 7, 2250x700
Стол ОРИОН-3, D1100
Стол ЛИРА-14, 1500x900
Стол ОРИОН-9, салатовый, 850x700
Стол круглый обеденный Wilson (160) орех, вращающийся центр
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес