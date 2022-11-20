Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветсерый
Скамья Браун, твид Estetica moonstone
Банкетка Vima
Каркас скамьи Дания
Скамья Лофт-1
Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза
Скамья прямая Сафира
Скамья прямая Тадмор
Скамья прямая Дерик
Скамья угловая Сафита
Скамья угловая Харем
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Виктория 120 серый, со складным подстольем
Стол Лидер 10 с передней стенкой, 1500x500
Тележка для хранения столов
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1100x750
Стол ЛИРА-1, 1300x800
Стол Лидер 3, D1200, венге, черный
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес