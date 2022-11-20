Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 47 кг
Габариты упаковки: 189 x 55 x 52 см
Основные характеристики
- Высота2100 мм
- Ширина500 мм
- Длина1350 мм
- Вес44 кг
- Материалмассив, сосна, дерево
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 47 кг
Габариты упаковки: 189 x 55 x 52 см
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Скамья Сеттл белый
Скамья Гастро
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-12
Барный стол Мохито белый
Стул Наполеон Зеленый, с подушкой
Стул пластиковый Bora Bistrot, красный
Стул пластиковый Cross, белый
Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые
Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветные
Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом
Ретро гирлянда Золото Эдисона, 20 ламп, экстра теплые белые
Светильник подвесной KH01154
Стол ЛИРА, 1200x900