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Скамья с аркой Эльма - фото 1Скамья с аркой Эльма - фото 2

Скамья с аркой Эльма

14 оценок
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Скамья Бруна
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Скамья Бруна

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 47 кг
Габариты упаковки: 189 x 55 x 52 см

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Основные характеристики

  • Высота2100 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина1350 мм
  • Вес44 кг
  • Материалмассив, сосна, дерево
  • Страна изготовленияРоссия

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