Скамья Шевалье 1/1
28 390 ₽
Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 620 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 13,7 кг
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