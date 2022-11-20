Скамья Шевалье 1/1

14 оценок

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Скамья Шевалье 1/1

4.1
28 390 ₽
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Скамья Шевалье
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Скамья Шевалье

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 470 мм

Ширина: 620 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 13,7 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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