Скамья Шевалье 3/1
29 990 ₽
Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 740 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 15,9 кг
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Скамья Парма 1
Скамья Парма 1/1
Скамья Парма 1/2
Скамья Парма 2/2
Скамья Парма 3
Скамья Парма 3/1
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