Скамья Шевалье 3/1

9 оценок

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Скамья Шевалье 3/1

4.3
29 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Скамья Шевалье 3
Скамья Шевалье 3
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Скамья Шевалье 3

Характеристики товара

Описание

Материал: МДФ, экокожа, бук

Высота: 470 мм

Ширина: 740 мм

Глубина: 380 мм

Вес: 15,9 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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