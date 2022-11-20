Скамья Шевалье 4
35 490 ₽
Материал: МДФ, экокожа, бук
Высота: 470 мм
Ширина: 1040 мм
Глубина: 380 мм
Вес: 28,8 кг
Стул Борно
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм
Тележка с каркасом из нержавейки из МДФ удлиненная светлая
Скамья Парма 1/1
Скамья Парма 1/2
Скамья Парма 2/2
Скамья Парма 3
Скамья Парма 3/1
Скамья Классика 3
Диван с подлокотниками
Диван угловой Бостон
Диван барный Флэш