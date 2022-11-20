Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина740 мм
- Длина1750 мм
- Вес70 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьясосна
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Скамья Сеттл белый
Скамья Гастро
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-12
Кресло Бона (бронза)
Обувница хельга 4
Обувница Парма 6
Обувница Парма 4/2
Комод Классика 2
Комод Классика 3/1
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул Наполеон NEW, капучино
Стул Наполеон New, пластиковый, цветной