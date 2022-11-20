Фотография Скамья СК-11 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Скамья СК-11

4.8
Оптовая цена при покупке от 5 штот 9 990 ₽
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Скамья СК-11
Скамья СК-11
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Скамья СК-11

4.8
9990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Глубина330 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина1050 мм
  • Вес17,5 кг
  • Материал сиденьяметалл

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