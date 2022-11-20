Фотография Скамья СК-12 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Скамья СК-12

4.5
Оптовая цена при покупке от 5 штот 18 090 ₽
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Скамья СК-12
Скамья СК-12
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Скамья СК-12

4.5
18090 ₽
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Скамья СК-11

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Глубина670 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина1430 мм
  • Материал сиденьяметалл
  • Вес35 кг

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