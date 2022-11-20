Фотография Скамья СК-18 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Скамья СК-18

4.9
Оптовая цена при покупке от 5 штот 30 090 ₽
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Скамья СК-18
Скамья СК-18
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Скамья СК-18

4.9
30090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Глубина850 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина2060 мм
  • Материал сиденьядерево

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