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Скамья складная Батл

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Характеристики товара

Описание

Скамья со складными ножками. Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1219х292х40 мм. М/К Стальная круглая труба D25х1,0 мм. Вес нетто: 6,15 кг. Объем: 0,060 м3. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE Максимальная нагрузка 360 кг.

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Основные характеристики

  • Высота438 мм
  • Ширина292 мм
  • Длина1219 мм
  • Вес6 кг
  • Материалполиэтилен
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки311 мм
  • Высота упаковки156 мм
  • Глубина упаковки1255 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки13.70 кг

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