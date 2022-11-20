Характеристики товара
Описание
Скамья со складными ножками. Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1219х292х40 мм. М/К Стальная круглая труба D25х1,0 мм. Вес нетто: 6,15 кг. Объем: 0,060 м3. Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE Максимальная нагрузка 360 кг.
Основные характеристики
- Высота438 мм
- Ширина292 мм
- Длина1219 мм
- Вес6 кг
- Материалполиэтилен
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки311 мм
- Высота упаковки156 мм
- Глубина упаковки1255 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки13.70 кг