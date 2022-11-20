Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 13,5 кг
Габариты упаковки: 181 x 31 x 10 см
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина280 мм
- Вес11 кг
- Материалдерево
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 13,5 кг
Габариты упаковки: 181 x 31 x 10 см
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