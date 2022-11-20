Характеристики товара
Описание
Длина: 120 см
Ширина: 50 см
Высота: 82 см
Скамья может быть выполнена в разных размерах
Длина: 120 см
Ширина: 50 см
Высота: 82 см
Скамья может быть выполнена в разных размерах
|Название
|Длинасм
|Ширинасм
|Высотасм
|Фанера натуральная₽
|Массив реечный тонированный₽
|СкМ1-123
|120
|50
|82
|4 350
|3 920
|СкМ1-153
|150
|50
|82
|4 950
|4 460
|СкМ1-183
|180
|50
|82
|5 450
|4 900
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Скамья Сеттл белый
Скамья Гастро
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-12
Полотенце для официанта, скатертная ткань, зеленый
Полотенце для официанта, скатертная ткань, коричневый
Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Двухъярусная кровать Тандем белый
Кресло Соло
Урна для торговых центров Кристалл,180 литров
Урна для мусора Анкара с внутренним ведром
Металлическая урна Уличная
Урна уличная металлическая Бюджет
Урна для мусора уличная Титан
Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
Урна из нержавеющей стали Мадрид
Урна уличная Космос
Урна уличная Космос малая