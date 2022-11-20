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Скамья складная Тамада - фото 1

Скамья складная Тамада

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Характеристики товара

Описание

Длина: 120 см

Ширина: 50 см

Высота: 82 см

Скамья может быть выполнена в разных размерах

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Варианты размеров

Название Длинасм Ширинасм Высотасм Фанера натуральная Массив реечный тонированный
СкМ1-123 120 50 82 4 000 3 600
СкМ1-153 150 50 82 4 450 4 100
СкМ1-183 180 50 82 4 850 4 500
СкМ1-203 200 50 82 5 450 4 900

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