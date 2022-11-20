Скамья складная Лугано

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Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 14,5 кг
Габариты упаковки: 185 х 30 х 11 см

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1800 мм
  • Глубина280 мм
  • Вес12 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияРоссия

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