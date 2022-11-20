Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 14,5 кг
Габариты упаковки: 185 х 30 х 11 см
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина1800 мм
- Глубина280 мм
- Вес12 кг
- Материалдерево
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 14,5 кг
Габариты упаковки: 185 х 30 х 11 см
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