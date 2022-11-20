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Скамья Соргарден - фото 1Скамья Соргарден - фото 2

Скамья Соргарден

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Скамья Больмен, белая

Характеристики товара

Описание

Классическая садовая скамья для 3 человек. Наши покупатели в шутку называют эту скамью "скамья Онегина". Вогнутый профиль сиденья не позволяет Вам соскользнуть когда вы откидываетесь на спинку. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура, толщина доски 28 mm. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 250 кг.

Вес: 20,98 кг
Высота: 88 см
Ширина: 160 см
Длина: 59 см
Упаковка (Д*Ш*В): 180х60х15 см
Упаковка (объем): 0,162 м3
Упаковка (вес): 21,38 кг
Площадь покраски: 4,95 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 150 см
Длина сиденья: 45 см

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина590 мм
  • Длина1600 мм
  • Вес21 кг
  • Материал каркасадерево

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