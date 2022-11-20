Характеристики товара
Описание
Логистические данные:
Вес: 23 кг
Габариты упаковки: 157 x 58 x 11 см
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина1610 мм
- Глубина630 мм
- Вес21 кг
- Страна изготовленияРоссия
Логистические данные:
Вес: 23 кг
Габариты упаковки: 157 x 58 x 11 см
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