Товар в корзине. Перейти
Скамья трехместная Копенгаген - фото 1

Скамья трехместная Копенгаген

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скамья двухместная Копенгаген Тренд
Скамья двухместная Копенгаген Тренд
Следующий Скамья складная Линц темное дерево
Скамья двухместная Копенгаген Тренд

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:
Вес: 23 кг
Габариты упаковки: 157 x 58 x 11 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1610 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес21 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
10

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
13

Скамья "Лидер 8"

Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
11

Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реекНастоящее фото товара Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
12

Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек

Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
5

Скамья Сеттл белый

В наличии 100 шт.
Скамья ГастроНастоящее фото товара Скамья Гастро, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
7

Скамья Гастро

Скамья КенрикНастоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
8

Скамья Кенрик

Скамья Лофт-12Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
15

Скамья Лофт-12

С этим товаром покупают
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
14

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cross XL, темно-серый

Стул-кресло Rainbow, коньячныйНастоящее фото товара Стул-кресло Rainbow, коньячный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
14

Стул-кресло Rainbow, коньячный

Полукресло Шарри, алыйНастоящее фото товара Полукресло Шарри, алый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99042
15 390 ₽
8

Полукресло Шарри, алый

Настенный светильник ФеуНастоящее фото товара Настенный светильник Феу, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена
6

Настенный светильник Феу

Напольный светильник БриллиансНастоящее фото товара Напольный светильник Бриллианс, произведённого компанией ChiedoCover
от68 190
Оптовая цена
15

Напольный светильник Бриллианс

Настоящее фото товара Напольный светильник Гармония, произведённого компанией ChiedoCover
от66 290
Оптовая цена
6

Напольный светильник Гармония

Напольный светильник СтэрияНастоящее фото товара Напольный светильник Стэрия, произведённого компанией ChiedoCover
от63 790
Оптовая цена
6

Напольный светильник Стэрия

Настоящее фото товара Кресло Копенгаген Тренд, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
13

Кресло Копенгаген Тренд

Кресло СолоНастоящее фото товара Кресло Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
13

Кресло Соло

Другие товары из разделастулья для кафе и ресторанов
Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Хит 20ммНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
9

Стул Хит 20мм

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 150 ₽
12

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Стул Хит 25мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
13

Стул Хит 25мм - кожзам

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками