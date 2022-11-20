Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Глубина1600 мм
Диван угловой Бостон
Диван большой, угловой
Диван угловой Аккордеон
Диван Честер угловой
Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
Диван угловой Танами
Диван из ротанга угловой Агирре, белый
Диван из ротанга угловой Агирре, шоколад
Модуль VEIL 1-местный угловой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Диван Винтаж
Новогодний чехол на стул 03
Стол Eames T-8, цвет по RAL
Диван Манчестер
Диван Мельбурн
Люстра Megapolis 8
Люстра Megapolis 6
Люстра Chandler 6
Люстра Chandler 8
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден