Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Скамья С
Скамья Catania
Скамья Edson
Скамейка парковая со спинкой №1
Скамейка парковая со спинкой №2
Скамейка парковая №9
Скамейка парковая №12
Скамейка парковая №13
Скамейка парковая №14
Скамейка чугунная Верба
Стол складной Натали серый
Стол Лидер 5, 1800х800, орех, черный
Стол ОРИОН-3, D1200
Стол ФАВОРИТ-8, 850x700
Стол ОРИОН-6, D900
Стол обеденный Актан
Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Секция многоместная ИЗО-2