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Скамья угловая Мальвина - фото 1

Скамья угловая Мальвина

12 оценок
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Кухонный диван Мальвина

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина1200 мм

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