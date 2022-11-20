Характеристики товара
Основные характеристики
- Цветкоричневый
Скамья Браун, твид Estetica moonstone
Банкетка Vima
Каркас скамьи Дания
Скамья Лофт-1
Скамья Дания, корона коричневая, каркас бронза
Скамья прямая Сафира
Скамья прямая Тартус
Скамья прямая Тадмор
Скамья прямая Дерик
Скамья угловая Харем
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол ФАВОРИТ-3, 1600x1000
Стол ЛИРА-1, 1400x800
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1600/2000x900
Стол обеденный Бурак
Стол обеденный Ротерем
Стол Лидер 2, 1800х900 белый, каркас белый
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес