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Скамья Vita, без покрытия - фото 1

Скамья Vita, без покрытия

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1550 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасасосна
  • Материал сиденьядерево
  • Страна изготовленияРоссия

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