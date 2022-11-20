Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина1550 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасасосна
- Материал сиденьядерево
- Страна изготовленияРоссия
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, венге, каркас бронза
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Скамья "Лидер 8"
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, с мягким сиденьем
Скамья Лидер 8, 1200x300, уличная из реек
Скамья Сеттл белый
Скамья Гастро
Скамья Кенрик
Скамья Лофт-12
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Мягкое стекло 2.5 мм - 2400x900
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Стол С-47
Стол С-45
Стол С-43
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
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