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Скамья Европа - фото 1

Скамья Европа

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Скамья Банана

Характеристики товара

Описание

Классическая садовая скамья на металлооснове для 3 человек.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 40 mm, диаметр трубы металлического каркаса 50 mm, резьбовые соединения собранных узлов, поставка в разобранном виде, упаковано в картонный короб, подробная инструкция-схема по сборке, оцинкованная фурнитура. Пиковая нагрузка 300 кг.

Материал: сосна, металл
Вес: 18,75 кг
Высота: 86 см
Ширина: 169 см
Длина: 75 см
Упаковка (Д*Ш*В): 152х76х19,5 см
Упаковка (объем): 0,225 м3
Упаковка (вес): 19,5 кг
Площадь покраски: 3,23 м2
Высота сиденья: 43 см
Ширина сиденья: 150 см
Длина сиденья: 46 см

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина750 мм
  • Длина1690 мм
  • Вес18,75 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево

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