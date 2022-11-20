Характеристики товара
Описание
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
|Ткань
|Размер см
|Стачной шов
|Оптовая цена руб
|ARS
|145х145 см
|нет
|1140
|ARS
|145х195 см
|нет
|1460
|ARS
|145х235 см
|нет
|1690
|ARS
|170х170 см
|нет
|2440
|ARS
|180х180 см
|нет
|2580
|ARS
|190х190 см
|нет
|2710
|ARS
|200х200 см
|нет
|2840
|ARS
|210х210 см
|нет
|2970
|ARS
|250х250 см
|нет
|3490
|ARS
|D170 см
|нет
|3420
|ARS
|D180 см
|нет
|3610
|ARS
|D200 см
|нет
|3990
|ARS
|D210 см
|нет
|4180
|ARS
|D250 см
|нет
|4940
|ARS
|D280 см
|нет
|5520
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
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