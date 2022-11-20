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Скатерть ARS

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Скатерть Ричард, круглая

Популярные варианты ткани

Скатерть ARS - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Скатерть ARS - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Скатерть ARS - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Скатерть ARS - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Скатерть ARS - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Скатерть ARS - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Скатерть ARS - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Скатерть ARS - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Скатерть ARS - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Скатерть ARS - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Скатерть ARS - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Скатерть ARS - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Скатерть ARS - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Скатерть ARS - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Скатерть ARS - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Скатерть ARS - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Скатерть ARS - ткань в цвете 1000-9051000-905
Скатерть ARS - ткань в цвете 1000-5131000-513
Скатерть ARS - ткань в цвете 1000-1071000-107
Скатерть ARS - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

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Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
ARS 145х145 см нет 1140
ARS 145х195 см нет 1460
ARS 145х235 см нет 1690
ARS 170х170 см нет 2440
ARS 180х180 см нет 2580
ARS 190х190 см нет 2710
ARS 200х200 см нет 2840
ARS 210х210 см нет 2970
ARS 250х250 см нет 3490
ARS D170 см нет 3420
ARS D180 см нет 3610
ARS D200 см нет 3990
ARS D210 см нет 4180
ARS D250 см нет 4940
ARS D280 см нет 5520
Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
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