Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр800/2000 мм
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияРоссия
|Диаметр, мм
|Стоимость, руб
|800
|6290
|900
|6890
|1000
|7290
|1100
|7590
|1200
|8290
|1300
|8990
|1400
|9690
|1500
|10390
|1600
|11090
|1700
|11790
|1800
|12490
|1900
|13190
|2000
|13990
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