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Скатерть Бахрома, круглая

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр800/2000 мм
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Диаметр, мм Стоимость, руб
8006290
9006890
1000 7290
11007590
1200 8290
1300 8990
1400 9690
1500 10390
1600 11090
1700 11790
1800 12490
1900 13190
2000 13990
Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
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