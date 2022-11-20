Товар в корзине. Перейти
Скатерть FIRENZE - фото 1Скатерть FIRENZE - фото 2Скатерть FIRENZE - фото 3Скатерть FIRENZE - фото 4Скатерть FIRENZE - фото 5Скатерть FIRENZE - фото 6

Скатерть FIRENZE

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скатерть Deco
Скатерть Deco
Следующий Скатерть Panama Dolce
Скатерть Deco

Популярные варианты ткани

Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1000-9051000-905
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1000-5131000-513
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1000-1071000-107
Скатерть FIRENZE - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
FIRENZE 145х145 см нет 4810
FIRENZE 145х195 см нет 4820
FIRENZE 145х235 см нет 7530
FIRENZE 170х170 см нет 5570
FIRENZE 180х180 см нет 5870
FIRENZE 190х190 см нет 6180
FIRENZE 200х200 см нет 6480
FIRENZE 210х210 см нет 6780
FIRENZE 250х250 см есть 6990
FIRENZE D170 см нет 5310
FIRENZE D180 см нет 5610
FIRENZE D200 см нет 6210
FIRENZE D210 см нет 6510
Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Лофт Фурор, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
5

Диван Лофт Фурор

Настоящее фото товара Барный диван Брун, произведённого компанией ChiedoCover
от32 990
5

Барный диван Брун

Настоящее фото товара Настольная лампа Cutie, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена
15

Настольная лампа Cutie

В наличии 50 шт.
Подстолье ER 8003Настоящее фото товара Подстолье ER 8003, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена
13

Подстолье ER 8003

В наличии 2 шт.
Подстолье ER 3119Настоящее фото товара Подстолье ER 3119, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
11

Подстолье ER 3119

Подстолье ER 3145Настоящее фото товара Подстолье ER 3145, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
10

Подстолье ER 3145

В наличии 30 шт.
Ковер STITCH 200 x 290Настоящее фото товара Ковер STITCH 200 x 290, произведённого компанией ChiedoCover
от80 690
Оптовая цена
5

Ковер STITCH 200 x 290

Ковер STITCH 240 x 340Настоящее фото товара Ковер STITCH 240 x 340, произведённого компанией ChiedoCover
от116 590
Оптовая цена
9

Ковер STITCH 240 x 340

Ковер STITCH 80 x 150Настоящее фото товара Ковер STITCH 80 x 150, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
9

Ковер STITCH 80 x 150

Другие товары из разделаскатерти
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
12

Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок

Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от2 620
9

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 смНастоящее фото товара Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
15

Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Скатерть Лён

Скатерть ГабардинНастоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от550
7

Скатерть Габардин