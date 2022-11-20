Характеристики товара
Описание
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
|Ткань
|Размер см
|Стачной шов
|Оптовая цена руб
|FIRENZE
|145х145 см
|нет
|4810
|FIRENZE
|145х195 см
|нет
|4820
|FIRENZE
|145х235 см
|нет
|7530
|FIRENZE
|170х170 см
|нет
|5570
|FIRENZE
|180х180 см
|нет
|5870
|FIRENZE
|190х190 см
|нет
|6180
|FIRENZE
|200х200 см
|нет
|6480
|FIRENZE
|210х210 см
|нет
|6780
|FIRENZE
|250х250 см
|есть
|6990
|FIRENZE
|D170 см
|нет
|5310
|FIRENZE
|D180 см
|нет
|5610
|FIRENZE
|D200 см
|нет
|6210
|FIRENZE
|D210 см
|нет
|6510
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
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