Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, admiral
20 590 ₽
В комплект входят: 1 скатерть, 4/6 чехлов на стулья
|Размер скатерти, мм
|Кол-во чехлов, шт
|1300/1800
|4
|1500/2000
|4
|d1800
|4
|1300/1800
|6
|1500/2000
|6
|d1800
|6
Новогодний чехол на стул 01
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный
Скатерть Лавандовый принт габардин
Люстра Дельта
Чехол 02, спандекс, оранжевый
Часы настенные 01063
Часы настенные 01058
Часы настенные 01057
Часы настенные 01056
Часы напольные 01072
Скатерть и чехлы со спинкой на стулья, crown
Комплект столовый 9, лен
Комплект столовый 8, лен
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06